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Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında evinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

04.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:38

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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CEZA KESİLDİ

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim'e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.