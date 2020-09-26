Muhtar, virüse yakalananları sosyal medyadan ifşa etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı yaklaşık 450 kişinin yaşadığı Kalaycıoğlu Köyü'nde son günlerde corona virüsü vakalarının artmasın üzerine muhtar Yalçın Kalaycıoğlu isyan etti.

KÖY HALKINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından köy halkının koronavirüs tedbirlerine uymadığını ve köyün karantinaya alınabileceğini dile getiren muhtar, 9 kişinin pozitif ve yaklaşık 20 kişinin de temaslı olduklarını açıkladı.

KORONAYA YAKALANANLARI İFŞA ETTİ

Testleri pozitif çıkan vatandaşların isimlerini de ifşa eden köy Muhtarı Kalaycıoğlu, şunları söyledi: "Arkadaşlar alınan önlemlere uymuyoruz yapılan uyarıları dikkate almıyoruz. Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor lütfen biraz dikkat edelim. Sadece pozitif vakamız 9 tane, temaslı vaka 20'nin üzerinde. Uyarıları dikkate alalım. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak. Burada çalışan işine gidip ekmek parası kazananlar var bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur."

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması sonrası muhtar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.