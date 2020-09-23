Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var

Moskova Nüfus İdaresi'nin verilerine göre Rusya'nın başkentinde yaşayan kadınlar geçtiğimiz yıl 81 Türk erkeğiyle evlenerek yabancı damat konusunda Türkiye'yi zirveye taşıdı. Türkiye'yi 63 kişiyle Nijerya izlemesi şaşırttı.

Moskova Nüfus İdaresi'nin verilerine göre başkent sakinlerinin bu yıl yabancılarla kıydığı nikahların sayısında eskiye göre artış gözlendi.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 15'E ÇIKTI

Moskova Nüfus İdaresi basın dairesinden Moskovskiy Komsomolets gazetesine yapılan açıklamaya göre Moskovalıların bu yıl yabancılarla yaptığı evliliklerin sayısında artış gözlendi. Açıklanan verilere göre geçen yıl Moskovalıların yabancılarla yaptığı evlilikler, tüm evliliklerin yüzde 10'unu oluştururken bu yılın başından beri bu oran yüzde 15'e ulaştı.

TÜRKİYE ZİRVEDE İKİNCİ SIRADA NİJERYA VAR

Açıklamaya göre bu yıl farklı vatandaşlığı olup ilişkilerini resmileştirmeye karar veren çiftlerin sayısı 6 bini aştı. Bununla birlikte yabancıların arasındaki damatlar, gelinlerden daha fazla.

'Denizaşırı prenslerin' yaklaşık 100 farklı ülkeden, yabancı gelinlerin ise 60 ülkeden oluğu belirtilen açıklamada, Moskovalı kadınlarla en sık evlilik yapan Türk erkeklerinin olduğu (81 kişi), onları izleyen Nijerya (63), Vietnam (54), ABD (47), İngiltere (42), İtalya (41), İsrail (40) ve Almanya (32) vatandaşları oldu.

MOSKOVALI ERKEKLERLE EVLENEN KADINLARDA YUNAN KADINLARI İLK SIRADA

Moskovalı erkeklerle evlilik yapmak isteyen kadınlar ise şöyle sıralandı: Yunanistan (66), Vietnam (50), Nijerya (15), Letonya (9), Estonya (9), Almanya (8) ve Küba (8).