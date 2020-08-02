Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim

Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı Doğu Akdeniz gerilimine Mısır da dahil oldu. Mısır Dışişleri, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında planlanan sismik araştırma için yaptığı uyarıda bahsi geçen bölgenin, Kahire'nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia etti.

"BAHSİ GEÇEN BÖLGE BİZİM"

Mısır yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de planladığı yeni sismik araştırmalara tepki gösterdi. Mısır Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin son yayınladığı Navtex'de (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) bahsi geçen alanın "Kahire'nin münhasır ekonomik bölge olarak hak iddia ettiği alanla potansiyel olarak çakıştığı" belirtildi.

AÇIKLAMADA AYRINTI VERİLMEDİ

Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı. Sismik araştırmalar, doğal gaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri olarak biliniyor.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ YUNANİSTAN VE RUMLARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.