Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi

Darbeci Sisi, Libya'daki Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter güçlerine karşı son zamanlarda edindiği askeri kazanımlar sonrası ordusuna ülke içi ve dışındaki görevler için hazır olma emrini verdi.

Başkent Trablus'a yönelik darbeci Hafter güçlerinin sürdürdüğü 14 aylık saldırılar sonrası Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümetine desteğiyle Hafter geri çekilmek zorunda kaldı.

Geri çekilen darbeci Hafter güçlerine yönelik süren operasyonlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız etti.

LİBYA SINIRINDAKİ ASKERİ BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Mısır'ın darbeci yöneticisi Sisi, bin 200 kilometrelik Libya sınırındaki bir askeri hava üssüne gerçekleştirdiği ziyarette savaş jetlerinin uçuşunu ve binlerce zırhlı aracın geçişini seyretti.

Devlet televizyonundan canlı verilen geçiş töreninde darbeci Sisi, "Sınırlar içinde ya da dışında herhangi bir göreve hazır olun" açıklamasında bulundu.

Sisi daha önce yaptığı farklı açıklamalarda Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini, ülkenin doğusundaki Hafter kuvvetlerinin işgal ettiği bölgelere yaklaşmaması gerektiği yönünde tehdit etmişti.

SİRTE-JUFRA HATTI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ İFADESİNİ KULLANDI

Yine daha önceki açıklamalarında Libya'ya Mısır olarak askeri bir müdahaleyi düşünmediklerini belirten Sisi son açıklamasında ise artık durumun farklı olduğunu belirtti.

Sirte-Jufra hattının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Sisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı Libya'daki yerel aşiretleri silahlandırıp eğitebileceklerini de söyledi.