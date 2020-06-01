Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji 4 bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

DİREK DEVRİLMESİ VE ÇATI UÇMASINA DİKKAT

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.