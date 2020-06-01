Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Çarşamba'ya kadar sürecek fırtınanın olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
01.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:03
Meteoroloji 4 bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
DİREK DEVRİLMESİ VE ÇATI UÇMASINA DİKKAT
Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.