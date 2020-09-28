Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Edirne, Eskişehir, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
7 İL İÇİN DAHA UYARI
Meteoroloji ayrıca; İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Edirne ve Diyarbakır için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ
Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA: 22°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 22°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 19°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 24°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR: 15°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA: 21°C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA: 17°C, 32°CAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA: 22°C, 35°CAz bulutlu
ANTALYA: 25°C, 34°CAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY: 23°C, 37°CAz bulutlu
ISPARTA: 16°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA: 18°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 17°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 17°C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
NİĞDE: 14°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU: 15°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 19°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 12°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney ve batı ilçelerinin yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 13°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 16°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 22°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 6°C, 23°C Az bulutlu
KARS: 4°C, 22°C Az bulutlu
MALATYA: 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
VAN: 7°C, 22°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİİRT: 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 26°C, 37°C Az bulutlu ve açık