MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor

TV8 ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 6 kişinin eleme potasına kaldığı yarışmaya veda eden isim Arem oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Arem'in yerine ise eski yarışmacılardan Selin geldi.

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MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı Selin Öztürk Aydın, bu akşam yarışmada yerini alacak. Genç bir girişimci olan Selin Öztürk Aydın, yeni bölümde takım oyununda mücadele edecek.

SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumlu. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, bir danışmanlık şirketinin kurucusudur. Firması, İnsan kaynakları ve eğitim alanında faaliyet gösteren Selin Öztürk Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir.