Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerin listesi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok büyük şehir ve şehirlerimizde maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Başlangıçta belirli illerimizle başlayan kısıtlama daha sonra diğer illere genişletildi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerimiz ile ilgili güncel listeyi haberimizde ele aldık.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU BÜYÜK ŞEHİRLERİMİZ HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Amasya, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır, Kayseri ve Erzurum.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLERİMİZ HANGİLERİ?

TRABZON, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, ANKARA, ARDAHAN, AYDIN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BOLU, BURDUR,DÜZCE,GİRESUN,IĞDIR, ISPARTA, İSTANBUL, KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KIRKLARELİ, KONYA, KÜTAHYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, OSMANİYE, SİİRT, SİVAS, ŞIRNAK, TUNCELİ, UŞAK RİZE ŞANLIURFA

Maske takma zorunluluğu hangi illerde var?