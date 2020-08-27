Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir karar çıktı. Aydınlıkevler'de bulunan "Türk Telekom Alt Geçidi"nin ismi "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirildi.

103 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ "EVET" DEDİ

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlıkevler semtinde bulunan, "Türk Telekom Alt Geçidi" isminin, "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara, tüm partilerden 103 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi.

Kararda şöyle denildi "Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin 'Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi."

ARALARI GÖKÇEK'E GÖRE İYİ

Mansur Yavaş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Melih Gökçek her seferinde yaptıkları açıklamalarla karşı karşıya gelip tartışsalar da iki farklı partide siyaset yapan Yavaş ile Mustafa Tuna kamuoyu önünde hiç karşı karşıya gelmedi.