Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki: Kaosa zemin hazırlar

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığı yönünde karar verirken, bu karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

"DEVLET HEPİMİZİN DEVLETİDİR"

Genel Kurul'da söz alan Kılıçdaroğlu, "Alt yargı organı, 'Ben AYM kararına uymayacağım' diyor. Orada bir sorunumuz var. Orada bir çürüme var. Bu çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım. Devlet hepimizin devletidir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir ortak paydamız var, ortak payda millettir" ifadelerini kullandı.

"KAOSA ZEMİN HAZIRLAR"

Bu durumun kaosa zemin hazırlayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa kabul edildi. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, AYM'yi bağlıyor ama bir mahkeme ben karara uymayacağım diyor. Tuz kokar arkadaşlar. Vatandaş da der ki; ben de vergi ödemiyorum. Bir kaosa zemin hazırlar. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu bir kavga alanı değildir. Bir adalet alanıdır" dedi.