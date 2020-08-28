Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere açıklamasında Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı "sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini" söyledi. Macron, Ankara "Kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" dedi.

Macron'un açıklamaları şöyle: "Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz... Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım."

"NATO MÜTTEFİKİ STRATEJİSİ DEĞİL"

Euronews'te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara ile yeniden bir güven diyaloğu yerleştirmek için yapılması gereken bir dizi "öncelikler" olduğunun altını çizerek "son yıllarda Türkiye'nin stratejisi bir NATO müttefikinin stratejisi değil" ifadelerini kullandı.

Macron, Almanya ve diğer müttefiklerin de Ankara'nın Akdeniz politikasının "sorun" teşkil ettiğini gördüğünü belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konuda yaz boyu uzun konuşmalar yaptığını dile getirdi.

Avrupa Birliği diplomasi temsilcisi Josep Borrell ise Atina ile Doğu Akdeniz konusunda diyalog geliştirmezse Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

FRANSA, DOĞU AKDENİZ'E İKİ SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

Fransa ağustos ayı ortasında iki savaş gemisini ve iki Rafale savaş jetini Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını engellemek için Yunanistan'ı desteklemek için bölgeye yollamıştı.