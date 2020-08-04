Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi

Beyrut'taki büyük patlama sonrası şehir savaş alanına döndü. Başkent, ciddi bir yıkıma uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğrafların yaşanan patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

NE OLDU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 2 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

LÜBNAN VALİSİ: HİROŞİMA BENZERİ BİR ULUSAL FELAKET

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.