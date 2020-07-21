Hayvan pazarından kaçan kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı

Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan kaçan kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı. Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan hayvan, Araklı ilçe merkezi yakınlarında yakalandı.

21.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:16

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan pazardan kaçan kurbanlık tosunu karayolunda yakalamaya çalıştılar.

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketli anlar yaşandı. Bağlı olduğu ipten kurtularak kaçmaya başlayan kurbanlık tosun Araklı-Bayburt karayoluna girdi. Ters yönden giderek trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan hayvanı gören çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Bir süre kurbanlık tosunu kovalayan vatandaşlar yetersiz kalınca yetkililere haber verdi.

Araklı-Bayburt karayolunu ulaşıma kapatan ekipler yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmayı başaran kurbanlık hayvanı ilçe merkezi yakınlarında yakalamayı başardı.

Yaşanan hareketliliğin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.