35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler

Antalya'da ailevi bunalıma girdiği iddia edilen kişi, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı. Şahsın eylemini vatandaşlar kafeler ve yol kenarından film gibi izledi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki 35 metrelik siren kulesinin en yüksek noktasında bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ayaklarını kulenin zirvesinden sarkıtan M.Ç., zaman zaman kendinden geçti.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Polis güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. M.Ç.'nin eylemini vatandaşlar cep telefonları ile kameraya aldı. Bazı vatandaşlar ise kafe ve kaldırım kenarından M.Ç.'nin eylemini tiyatro oyunu gibi izledi. Daha da abartan bazı kişiler motosikletin üzerinden M.Ç.'yi izledi.

KENDİLİĞİNDEN AŞAĞI İNDİ

Şahsın zaman zaman kollarından demiri tutup, ayaklarını sarkıtması yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İtfaiyenin açtığı merdivenle müzakereci polis M.Ç. ile görüştü ama bir sonuç alamadı. Daha sonra yine itfaiyenin merdiveniyle bu kez yukarıya M.Ç.'nin bir yakını çıksa da başarılı olamadı. M.Ç., bir süre sonra kendiliğinden kulenin merdiveninden yere indi.

EŞİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Üzeri aranan M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç.'nin yaklaşık 2.5 saat süren eylemini, eşinin evden ayrılıp sığınma evine yerleşmesi sonucu gerçekleştirdiği iddia edildi.