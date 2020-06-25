Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı

"Komünist Başkan" olarak anılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Maçoğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e suskunluğunu bozdu.

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Maske ve sosyal mesafe kuralına sürekli dikkat ettiğini belirten Maçoğlu, "Evde rahatsızlığım başlayınca hastaneye kaldırıldım ve gözümü hastanede açtım. Daha yeni bugün kendime geliyorum. İlk kez bugün ayağa kalkacak gücü kendimde hissettim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu: "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere..."