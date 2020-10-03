Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ölmesini istediler

ABD Başkanı Donald Trump, geçen gün yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Trump hakkında paylaşımda bulunan Zara Rahim ve Kate Willett eleştirilerin hedefinde yer aldı.

"AHLAKİ KİMLİĞİME AYKIRI ANCAK UMARIM ÖLÜR"

Daha önce Barack Obama için Dijital Strateji Ofisi'nde çalışan ve Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının ulusal sözcüsü olarak görev yapan Zara Rahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Son dört yıldır bunu tweetlemek ahlaki kimliğime aykırı, ancak umarım ölür" dedi.

Zara Rahim

"TRUMP'IN ÖLMESİNİ UMUYORUM"

Komedyen Kate Willett da Rahim'e benzer bir paylaşımda yaptı. Willet yayınladığı mesajda, "Gerçekten kimsenin beni kötü ya da duygusuz biri olarak görmesini istemiyorum, bu yüzden sadece Trump'ın Covid-19'dan ölmesini umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kate Willett

Her iki isim de yaptıkları bu paylaşımdan sonra eleştirilerin hedefi oldu.