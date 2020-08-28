Koronavirüs tablosu bugün: 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 28 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

28 AĞUSTOS KORONA TABLOSU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 28 Ağustos günü için yayımlandı. 28 Ağustos günü toplam 107.814 test yapıldı. 1.517 vaka ve 36 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 1.017 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.835.674, toplam hasta sayısı 265.515, toplam vefat sayısı 6.245, toplam iyileşen sayısı 241.809, ağır hasta sayısı 896 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 27 Ağustos günü için yayımlandı. 27 Ağustos günü toplam 106.111 test yapıldı. 1.491 vaka ve 26 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 995 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.727.860, toplam hasta sayısı 263.998, toplam vefat sayısı 6.209, toplam iyileşen sayısı 240.792, ağır hasta sayısı 862 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 şeklinde açıklandı.



