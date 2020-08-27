Koronavirüs tablosu bugün: 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 27 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 27 Ağustos günü için yayımlandı. 27 Ağustos günü toplam 106.111 test yapıldı. 1.491 vaka ve 26 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 995 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.727.860, toplam hasta sayısı 263.998, toplam vefat sayısı 6.209, toplam iyileşen sayısı 240.792, ağır hasta sayısı 862 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 şeklinde açıklandı.

26 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 26 Ağustos günü için yayımlandı. 26 Ağustos günü toplam 100.109 test yapıldı. 1.313 vaka ve 20 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 1.002 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.621.749, toplam hasta sayısı 262.507, toplam vefat sayısı 6.183, toplam iyileşen sayısı 239.797, ağır hasta sayısı 841 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.



