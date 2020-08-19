Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı

Sürekli tuvalete gelenlerden şikayet eden plaj yanındaki kafe sahibi, "Müşteri harici tuvaleti kullanmak 10 TL'dir" yazısı astı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de Korona virüs denetimleri sırasında halk plajı yanında bulunan bir kafenin tuvalet kapısında yazan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı dikkat çekti. İşletme sahibi, ücretsiz plaj yakınında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullandığını ve hijyen sağlamakta zorlandıkları için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı duyurusunun ardından 81 ilde yeni tip korona virüs salgını önleme amacıyla kamuya açık alanlarda denetimler gerçekleştiriliyor. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen denetimlere Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kafe ve restoranlarda yapılan denetimler Kaymakam Özel tarafından işletme sahipleri bizzat uyarılarak kurallara uymaları istendi.

Konuyla ilgili konuşan Özel, denetimlerin her gün yapıldığını ifade ederek, "Bugün tüm sektörlere yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. İnsanların toplu bir şekilde bulunduğu alanlarda toplu denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde özellik sağlığımız için hepimiz için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediyoruz bunu denetliyoruz. İşletmelerimize de bu konuda rehberlik edip vatandaşlarımızda bir farkındalık bilinç oluşturmak amaçlı denetim yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız işletmelere hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini uyarıyorlar. Bu denetimlerin önemi çok büyük çünkü bu denetimler sayesinde insanlar maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyet göstermeleri gerektiğini anlamış oluyorlar. Salgınla mücadeleye başarıya ulaşmamız da ancak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla mümkün" dedi.

Dışarıdan gelenler olmasın diye tuvaleti 10 lira yaptı

Denetimler sırasında ücretsiz halk plajının bulunduğu bir kafeye de girildi. Kafe de kuralların uyulduğu görüldü. İşletmenin tuvalet kapısında bulunan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı ise dikkat çekti.

Ücretsiz plaj yanında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullanmaya geldiğini söyleyen işletme sahibi Fırat Albayrak, "Bir hijyen olsun istedik ve hastalık var. Dışarıdan gelen müşteri kullanmasın oturan müşterimiz temiz bir ortamda bulunsunlar tuvaletlerimiz temiz kalsın istedik" diye konuştu.