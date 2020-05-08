Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'nın Çumra ilçesinde köpekleri dövüşen iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavga dönmesiyle baba ve oğlu hayatını kaybetti.
08.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:06
Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Z'ye (54) ait çoban köpeği, komşusu Erol F'nin (58) köpeğiyle boğuşmaya başladı.
BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Köpekleri ayırmak isteyen Erol F'nin oğlu Furkan F. (24), av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Köpeğini oğlu Mehmet Z. (18) ile almaya gelen Mehmet Z, Furkan F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Erol F, bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Furkan F. ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
2 KİŞİ DE YARALANDI
Kavgada yaralanan Mehmet Z. ile oğlu Mehmet Z'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Çumra Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.