Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde boğazı kesilen bir kişi, kendi kullandığı aracıyla hastaneye gitti. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple boğazı kesilen Sedat D. (42) kendi kullandığı aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesine geldi.

TEK ELLE KULLANMIŞ

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmasından Konya'ya sevk edildi. Sedat D., hastaneye kendi aracıyla tek elle direksiyon kullanarak geldiğini anlattığı öğrenildi.