24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü

Lüleburgaz'ın Işıklar Mahallesi'nde oturan Derya Altan, iddiaya göre, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Altan'ın, yapılan kontrollerde, sahte alkolden zehirlendiği belirlendi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN ÖLDÜRÜLDÜ

İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Derya Altan'ın cenazesi, bugün Müsellim köyünde toprağa verildi.