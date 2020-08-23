Kediye kıyma veren doktor eşini darp edip evden kovdu

Samsun'da doktor F.İ. ve O.İ. çifti, marketten alışveriş yaparak evlerine doğru giderken, F.İ. yolda gördüğü bir kediye aldıkları kıymadan bir parça verdi. Bu harekete sinirlenen O.İ., eve gittiklerinde eşini darbederek evden kovdu. Kovulan F.İ., eşinden şikayetçi oldu.

Olay,Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doktor olan F.İ., kendisi gibi doktor olan eşi O.İ. ile markette alışveriş yapıp eve giderken yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi.

EŞİNİ DARBEDİP EVDEN KOVDU

Eşinin kediye kıyma vermesine kızan O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darbederek evden kovdu. Eşi tarafından darbedilerek evden kovulan F.İ., polisi arayarak eşinden şikayetçi oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlayan doktor F.İ'nin 2 aydır tayin beklediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.