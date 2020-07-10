Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti

Çinli yetkililer perşembe günü yaptığı açıklamada, koronavirüsten potansiyel olarak daha ölümcül olan yeni bir bilinmeyen zatürrenin bu yıl Kazakistan'da 1.700'den fazla insanı öldürdüğü bildirildi. Kazakistan'daki Çin Büyükelçiliği vatandaşlarına yaptığı açıklamada, "Kazakistan Sağlık Departmanı ve diğer kurumlar karşılaştırmalı araştırmalar yapıyor ve zarütte virüsünün doğasını tanımlayamıyorlar" dedi.

Büyükelçilik, bazı tanımlanmamış zatürre vakalarının ülke genelinde Haziran ortasından bu yana önemli ölçüde arttığını, bazı yerlerde yetkililerin günde yüzlerce yeni vaka bildirdiklerini söyledi. Hastalık 500 yeni vaka ve 30'dan fazla kritik hastası bulunan Atyrau, Aktobe ve Shymkent bölgelerinde yoğunlaştı.

KORONAVİRÜSTEN DAHA ÖLÜMCÜL

Büyükelçiliğe göre, hastalık bu yıl bazıları Çin vatandaşı olan 1.772 kişiyi öldürdü. Bu ölümlerin 628'i sadece Haziran ayında gerçekleşti. Büyükelçilik "Bu hastalık Kovid-19'dan çok daha ölümcül" yorumunda bulundu.

"HER GÜN 200'E KADAR KİŞİ HASTANELERE KABUL EDİLİYOR"

Hemşultan sağlık bölümü başkanı Kazinform, "Her gün 200 kadar kişi hastanelere kabul ediliyor. Son birkaç gün içinde günde zatürre teşhisi konan 300 kadar kişi hastanelere kaldırıldı. Bazıları evde tedavi görüyor" şeklinde konuştu.