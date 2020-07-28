8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
28.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:50
Kayseri'de 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan Emine K. (45), hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Emine K., öğle saatlerinde oturma odasının penceresinden atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine K.'nin öldüğü belirlendi.
OLAY İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Emine K.'nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.