Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren ünlü bir kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi. Olayın ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

20.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:03

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan koronavirüstesti pozitif çıktı.

50 KİŞİ KARANTİNADA

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.