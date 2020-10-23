Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Erhan A. sürekli olarak gittiği kahvehaneye geldi, işletme sahibinin dükkandan çıkmasını fırsat bildiği sırada da tuvalete gitti. O sırada yandaki esnafa çay götüren işletme sahibini arayan aile üyeleri, evli ve 2 çocuk babası Erhan A.'nın birkaç gündür eve gitmediğini söyleyip, kendisini yakın zamanda görüp görmediğini sordu. Bu sırada Erhan A.'nın tuvalete gittiğini gören işletme sahibi telefonu kapattıktan sonra tuvalete koştu.

BİLEĞİ KESİK HALDE BULUNDU

İşletme sahibi tuvalet kapısını açtığı sırada Erhan A.'yı kanlar içinde yerde buldu. O anki panikle kahvehanede bulunan diğer vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve tekstil işçisi olduğu öğrenilen Erhan A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan Erhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.