Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin kişinin de yaralandığı patlama hakkında konuşan Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE HAVAİ FİŞEKLER VARDI"

Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.

Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı." dedi.

"PATLAMANIN ZARARI 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR"

Dünyayı sarsan patlamanın başkent Beyrut'ta neden olduğu maliyete ilişkin konuşan Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

PATLAMA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

LÜBNAN BAŞBAKANI: SORUMLULAR HESAP VERECEK

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, yaptığı açıklamada "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" diye konuştu.

ESKİ BAŞBAKANIN EVİ HASAR GÖRDÜ

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL İDDİASINA YALANLAMA

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.