Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son dakika: Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ile ilgili olarak çok önemli bir açıklamada bulundu. Zahir, limandaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını belirtti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin kişinin de yaralandığı patlama hakkında konuşan Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi.
"BÜYÜK İHTİMALLE HAVAİ FİŞEKLER VARDI"
Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.
Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı." dedi.
"PATLAMANIN ZARARI 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR"
Dünyayı sarsan patlamanın başkent Beyrut'ta neden olduğu maliyete ilişkin konuşan Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.
PATLAMA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
LÜBNAN BAŞBAKANI: SORUMLULAR HESAP VERECEK
Lübnan Başbakanı Hasan Diab, yaptığı açıklamada "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" diye konuştu.
ESKİ BAŞBAKANIN EVİ HASAR GÖRDÜ
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL İDDİASINA YALANLAMA
Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.
OHAL İLAN EDİLDİ
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.