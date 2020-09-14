Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel hayatı ve biyografisi!

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KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 1961

Kaç yaşında: 59 yıl yaşında

Nereli : İstanbul, Türkiye

Kadri Gürsel (d. 1961, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Günümüzde Cumhuriyet'te yazmaktadır.

1986 yılında gazeteciliğe başlayan Gürsel, Ankara'da bulunan Yeni Gündem adlı haber dergisinde çalıştı. Daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konularla ilgilendiği derginin 1988 yılında yayın hayatı sona erdi.

1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1998'de Milliyet grubunun haftalık olarak yayımladığı Artı Haber adlı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirilen Gürsel, 2008 yılının sonuna kadar bu görevde bulundu. 2007'de gazetede başladığı köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı'dır.

Kadri Gürsel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan patlama sonrası kişisel twitter hesabı üzerinden yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet Gazetesi tarafından işinden çıkarıldı. 13 Eylül 2015'te Diken gazetesine geçti. Burada yazılarını Nisan 2016'ya dek sürdürdü.

8 Mayıs 2016'da Cumhuriyet gazetesi'nde yazmaya başladı.