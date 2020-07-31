İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

İzmir'de bir kamyonetin kapalı kasasında yapılan kaçak kurban kesimi tepki topladı. Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette birden fazla kesim yapıldı.

31.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, kurban kesim alanı olarak kullanıldı. Hijyenden uzak yapılan kesim, kameralara yansıdı.

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PLAKASI OKUNMASIN DİYE KARTONLA KAPATTI

Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi. Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü.

YAPILAN KESİM TEPKİ TOPLADI

Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı. Öte yandan İzmir Çevreyolu'nun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında bir büyükbaş hayvanın kesilmesi görüntülendi.