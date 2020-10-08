İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte etkili olan yağış nedeniyle ilginç görüntüler oluştu.

YERE DİZ ÇÖKEREK DUA ETTİ

Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti.

EV VE İŞYERLERİ NE SU BASTI

Çiğli ilçesinde, zemin katta kalan birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken yetkililerden yardım istedi. Su baskını sonrası beyaz eşya dükkanı önündeki taşları kürekle temizleyen Oğuz Gümrükçü ( 21), "Durum bitik her yer su. İzmirgaz'in altyapı çalışması sonrası oluşan çukurlardan yağmurla beraber bütün taş toprak buralara aşağılara geldi, durum bu" dedi.

Beyaz eşya bayii Mert Gümrükçü (27), iş yerinde su baskını yaşandığı belirterek, "Yağmur yağdı bütün su dükkanımıza iş yerlerimize girdi. Çevremizdeki birçok ev ve iş yerlerinde durum böyle. 150-200 bin TL masraf var. İzmirgaz asfaltlama yok, betonlama yok, açık şekilde bıraktı. Bu hale geldi" diye konuştu.

Evine su basan Mehmet Bozkurt (57), "Su baskını sonrası evimde iş yerimde zarar gördü. Ne olacak halimiz bilmiyorum" dedi.