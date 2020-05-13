İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsün olduğu bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulaması güncellendi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi. İşte ilçe ilçe son durum.

13.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:02

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasında kullanıcılara sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

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BAZI İLÇELER RİSKLİ BÖLGE GRUBUNDAN ÇIKTI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmete sunulan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında gösterilen haritalar yeniledi. Bazı ilçeler riskli bölge grubundan çıkarken bazı bölgelerde yoğunluğun sürdüğü görüntülendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 141 bin 475 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 45 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 98 bin 889 hasta iyileşerek taburcu edildi.

İşte İstanbul'un koronavirüs vakalarının yoğunluk haritası...

ADALAR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
İKİTELLİ
KADIKÖY
KÜÇÜKÇEKMECE
PENDİK
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
ŞİŞLİ
TEPECİK
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR