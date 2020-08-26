Motosikletli hırsızlar giysi kumbarasını soydular

Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu.

26.08.2020 08:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:21

İstanbul Pendik ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Motosiklet ile giysi kumbarasının yanına gelen hırsızlardan birisi kumbaranın ağzını açık tuttu diğeri de kumbaranın içine girdi. İçerideki kıyafetleri kısa sürede toplayıp dışarı çıkan hırsız motosiklete bindi. Ardından geldikleri motosiklete binen hırsızlar hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

CADDE ÜZERİNDEN GEÇEN SÜRÜCÜLER HIRSIZLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde iki kişi kumbaranın içerisindeki malzemeleri motosiklet taşıdıkları görülüyor. Cadde üzerinden geçen sürücüler hırsızlık yapan kişilere korna çalarak tepki gösteriyor. Hırsızlar kumbaradaki giysileri boşalttıktan sonra olay yerinden hızlıca kaçıyor.