Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
İBB'nin halkı deniz taşımacılığına yönlendirmek için Şehir Hatları vapurlarının ücretlerinin 5 kuruşa indirilmesi kararını 3 sefer için daha uygulamaya karar verdi. Bundan böyle Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş arasında saat 10.00-16.00 arasında yapılacak yolculuklar 5 kuruş olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. 'Üsküdar-Kabataş' ve 'Üsküdar-Beşiktaş' hatları da indirimli tarifeye dahil edildi.
Uygulamayla koronavirüs sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor.
31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:
-Beşiktaş-Kadıköy
-Üsküdar-Karaköy-Eminönü
-Eminönü-Kadıköy
-Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)
-Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü
-Karaköy-Kadıköy
-Kadıköy-Karaköy-Eminönü
-Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı)
-Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu
-İstinye-Küçüksu
-Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer
-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
-Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye
-Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
-Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş
-Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
-Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü
-Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü
-Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü
-Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye
-Sarıyer- Rumeli Kavağı
-Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı
-Bostancı-Karaköy-Kabataş
-Üsküdar-Beşiktaş
-Üsküdar-Kabataş