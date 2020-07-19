Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi İBB'nin halkı deniz taşımacılığına yönlendirmek için Şehir Hatları vapurlarının ücretlerinin 5 kuruşa indirilmesi kararını 3 sefer için daha uygulamaya karar verdi. Bundan böyle Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş arasında saat 10.00-16.00 arasında yapılacak yolculuklar 5 kuruş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. 'Üsküdar-Kabataş' ve 'Üsküdar-Beşiktaş' hatları da indirimli tarifeye dahil edildi. Uygulamayla koronavirüs sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor. 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle: -Beşiktaş-Kadıköy -Üsküdar-Karaköy-Eminönü -Eminönü-Kadıköy -Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz) -Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü -Karaköy-Kadıköy -Kadıköy-Karaköy-Eminönü -Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı) -Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu -İstinye-Küçüksu -Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer -Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer -Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye -Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü -Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş -Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü -Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü -Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü -Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü -Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye -Sarıyer- Rumeli Kavağı -Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı -Bostancı-Karaköy-Kabataş -Üsküdar-Beşiktaş -Üsküdar-Kabataş