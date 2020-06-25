İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında işitme engelliler için özel olarak üretilen ve ağız kısmı şeffaf olan maskeler İşitme Engelliler Derneğine teslim edildi.

AĞIZ KISMI ŞEFFAF MASKELER TASARLANDI

Koronavirüs salgını dolayısıyla maske kullanımının artması sonrasında işitme engelli bireyler, karşısındakinin dudaklarını görememesi dolayısıyla iletişim noktasında sıkıntılar yaşıyordu. Bu durumu ele alan Çankırı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğretim elemanları, işitme engellilerin daha rahat iletişim kurması ve karşısındakini anlamaları için ağız kısmı şeffaf özel maskeler tasarlandı.

İŞİTME ENGELLİLER RAHATLIKLA İLETİŞİM KURABİLECEK

Üretilen maskeler sonrasında işitme engelliler rahatlıkla iletişim kurabilecek. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve beraberindeki heyet, Çankırı İşitme Engelliler Derneğini ziyaret ederek üretilen maskelerden hediye etti. Kuran-ı Kerim eğitimi alan işitme engelli bireylerin sorun yaşamamaları için şeffaf maskeler teslim edildi.

"BU ŞEKİLDE İHTİYACI OLAN HERKESE MASKE VERMEYE HAZIRIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Burada çok güzel bir faaliyete başlamışlar. Burada hem büyüklere hem de küçüklere Kuran-ı Kerim öğretiliyor. Fakat Kuran öğretirken harfleri ve mahreçleri öğretirken tabi bulaş riski var. Bu dudak okuma imkanı veren maskelerimizle bunu sağlayabilecekler artık. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü geliştirdiği maskeler üretti. Bu derneğe hediye ediyoruz. Bu şekilde ihtiyaç olan herkese maske vermeye hazırlıklıyız. Biz çok heyecanlıyız. Çünkü Kuran-ı Kerim'i hem hastalıktan korunarak hem de doğru mahrece sahip olarak yapabiliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Maskeleri teslim alan Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu ise Rektör Ayrancı ve emeği geçenlere teşekkür etti.