İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı
15.10.2020 23:28 | Güncelleme: 15.10.2020 23:33
Kayseri'de iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.