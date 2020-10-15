İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı

Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.