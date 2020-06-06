İntihar etti denilen Aleyna'nın ortaya çıkan görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı

İntihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşının evinde baygın yatarken çekilmiş görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Paylaşılan görüntüler ve ses kayıtları Çakır'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri yarattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi olarak "intihar" gösterilmişti. Fakat sosyal medyada yayınlanan son görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Çakır'ın ölmeden önce erkek arkadaşı tarafından instagram hesabından yaptığı bir yayında Aleyna Çakır'ın iddialara göre erkek arkadaşı tarafından "darp edildikten sonra" baygın yatan görüntüler dikkat çekiyor.

ALEYNA'NIN ÇIĞLIKLARI

Yine Aleyna Çakır ile erkek arkadaşının bir tartışmasının Aleyna Çakır tarafından canlı yayınlandığı ses kayıtlarında ise Aleyna Çakır'ın çığlıkları ve yaşanan kavganın şiddeti de yansıyor.

SEVGİLİSİ CENAZE TÖRENİNE KATILMADI

Ailesi yüzünden intihar ettiği öne sürülen Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı belirtiliyor.