Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü

Antalya'dan Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi, kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu.

01.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:25

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi kadının 'kara listeye' alındığının duyurusunu yaptı.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın, iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuş (seyahat acentesi ile kiralanmış) ile Kiev'e geldiğini açıkladı. Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi.

ALKOLLÜ DEĞİLMİŞ

Öte yandan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı. Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.