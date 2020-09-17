İkinci kez maske kuralını ihlal eden kadından polise pişkin sözler

Çorum'da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi ancak ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı öğrenilen kadın ceza yemekten kurtulamadı. Kadının polisleri 'şiddet uygulayan kişiler' olarak tabir edip gündeme gelmek için kendisini durdurduklarını iddia etmesi 'bu kadarına da pes' dedirtti.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde bir kadının polislerle pişkince diyaloğa girdiği görüldü. Gazi caddesinde elinde maskesi ile gezen bir kadını uyarmak isteyen polis ekipleri işittikleri karşısında soğuk kanlılığını korudu.

"DÖVECEK MİSİNİZ?"

Sevda Zor isimli kadın polisleri görünce ara sokağa girerek maskesini takmaya çalıştı. Bunu fark eden polisler, kadının yanına gitti. Polisler herhangi bir şey söylemeden konuşmaya başlayan kadın, "Ne oldu, ne var, ne var? Daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz. Saldıracak mısınız. Dövecek misiniz" şeklinde konuştu.

"KİMLİĞİM YOK, GEL EVİME AL"

Kadından sakin olmasını isteyen polisler kimliğini talep etti. Polis ekiplerine tepki göstermeye devam eden kadın, "Kimliğim yok kardeşim yeni çıkarttım. Gel evime al o zaman. Yemin ediyorum kimliğim yok" şeklinde bağırarak konuşmasını sürdürdü. Kadının sakinleştirmeye çalışan polisler, "Bu maskeyi kendimiz için, çocuklarımız için, sağlığımız için takacaksınız. Bizi görünce takmayacaksınız" diyerek kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor, uyarılara aldırış etmedi.

"POLİSLERİ DÖVEN BİRİLERİ OLARAK BİLİYORUM"

Maskesini taktıktan sonra şovunu yapmaya ve polislere bağırmaya devam eden kadın, "Beni mi döveceksiniz?Dövüyorsunuz ya siz. Bütün polisler dövüyor. Ben polisleri döven birileri olarak biliyorum. Kimliğim yok ekipler adresime gelir veririm. Ben sizinle karakola gitmek zorunda değilim. Geleceksin kimliğimi alacaksın. Şuna bak adamlar beni gafil avladı" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Soğukkanlılığını korumaya çalışan polisler, kadını uyarmaya devam etse de Sevda Zor bağırmaktan vazgeçmeye devam ederek, "Özellikle çıkıyorsun önüme. Kaç oldu beş kez oldu. Birde anlaşmış gibi dört kişi geliyorlar şunlara bak ya gündem yapmak için yapıyorlar havalı şeyler. Cebinize para doldurmayı bilirsiniz başka ne bileceksiniz" diye konuşmasını sürdürdü.

"PLANCI ŞEYLER"

Polisin hiçbir şey yapmamasına ve nezaket kuralları çerçevesinde uyarılarına aldırış etmeyen kadın, "Beni zorla alamazsın. götüremezsin. Meydan dayağı da atamazsın. Sizin planınız altıncı rakamı uygulamak. Plancı şeyler" dedi.

CEZADAN KURTULAMADI

Kimlik sorgusu yapılan kadının ikinci kez kurallara uymadığı ortaya çıkınca polisler kadına cezai işlem uyguladı.