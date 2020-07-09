İki grup arasında çıkan Yan baktın tartışması kanlı bitti

Denizli'de meydana gelen olayda Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşları 19-20 arasında değişen yaklaşık 15 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. "Yan baktın" tartışması ile büyüyen olayda 2 şahıs aldığı yumruk darbeleri ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARALIYA YARDIM ETTİ

Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 kişi koştu. Diğer grubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS, KISA SÜREDE OLAYA KARIŞANLARI YAKALADI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kaçan şahısların kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıları yakalamak için peşine düştü. Belli bir süre çevrede kaçan şahısları arayan polis ekipleri mahallede bulunan sokak arasında yakaladı. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yerine gelen ambulans ile 2 yaralı şahıs Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.