İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinalarla ilgili önemli bir kamuoyu açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.

"1064 NOKTADA KARANTİNA SONA ERDİ"

Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir"