PKK'da çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

SON DÖNEMDE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 162'YE YÜKSELD

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.