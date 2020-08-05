İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu denetlenecek yerler arasında pazarlar, marketler, kafeteryalar ve ticari taksilerin de bulunacağını belirtti.

05.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi.

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Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri ve Zabıtaların denetimlerde hazır bulunacağını aktaran Bakan Soylu, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştireceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.