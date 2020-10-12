İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvar peyzajı uygulaması yerine duvarları sanatçılara açma kararı almıştı. İBB, yeni uygulamayı "Yapılış maliyeti 60 milyon, yıllık bakımı 12 milyon TL olan duvar peyzajlarını sıfır maliyetle sanatçıların tuvali haline getiriyoruz. Bu bütçe artık İstanbulluların aktif olarak kullanacağı yeşil alanlar oluşturmak için kullanılacak." açıklamasıyla duyurmuştu. İBB'nin aldığı karar sonrası tartışma çıkmıştı.

İKİ BELEDİYE SOSYAL MEDYADAN ATIŞTI

Tartışmalara CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri de katıldı. Her iki belediye resmi sosyal medya hesapları üzerinden tartışma yaşadı. Söz konusu tartışmaya Validebağ Gönüllüleri de dahil oldu.

İşte o tartışma: