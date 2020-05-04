Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı. 24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.

HANGİ İLLERE SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kalktığını belirttiği açıklamasında, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır." dedi.

SEYAHAT YASAĞININ DEVAM EDECEĞİ 24 İL

Seyahat yasağı; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanmaya devam edecek.