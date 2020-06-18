Hakkari geleneksel yemekleri nelerdir? Hakkari'de görülmesi gereken yerler nerelerdir?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan il, 4ilçeden oluşmaktadır. Karasal iklim hüküm sürmektedir. Bu nedenle kışlar soğuk, yazlar ise kurak ve sıcaktır. Merkez nüfusu 2019 yılına göre 78.672. Geçim kaynakları sınır ticareti ve hayvancılıktır. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Osmanlı egemenliğine girmiş ve Hakkâri adıyla anılmıştır. Konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sanayi bakımından gelişmemiş il, ekstrem sporlar için gerekli alanlara sahiptir.

HAKKARİ İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Sert Kara ikliminin hüküm sürdüğü il, 7 ay kar altında kalan ilçeleri ile bilinmektedir. Kışları oldukça sert ve soğuk geçmektedir. Kış mevsimi Hakkari'de uzun sürer. Kar kalınlığı 217 cm olan bölgeler vardır. Yazları ise kurak ve sıcak geçmektedir.

Hakkâri topraklarının % 59'u çayır ve mer'alardan, %25'i orman ve fundalıklardan, % 2'si ekili ve dikili alanlardan ibârettir. Tarıma elverişli olmayan arâzi ise % 14'tür. Dağların çoğu çıplaktır.

HAKKARİ NEREDEDİR?

Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin en kalabalık 62. şehirdir. Kuzeyinde Van, batısında Şırnak,güneyinde Irak, doğusunda İran bulunmaktadır.

HAKKARİ İLÇELERİ

Hakkari il merkezi,

Çukurca,

Şemdinli,

Yüksekova,

Derecik

HAKKARİ'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER NERELERDİR?

Nehri Taş Köprü: Köprü, Irak yolunun bağlantısını sağlamaktadır. Köprünün yüksekliği 11 metre uzunluğu ise 21 metredir.

Meydan Medresesi: Kitabeye göre medrese, 1700-1701 tarihinde İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.

Berçelan Yaylası: Doğa yürüyüşü, dağcılık ve kayak gibi aktiviteler için uygundur. Şehir merkezine 18 km uzaklıktaki bu alan, Seyithan buzul gölü ile ayrı bir görüntü oluşturmaktadır.

Kayme Sarayı: Kitabelere göre 909 - 1911 yıllarında yaptırılmıştır. Saray iki katlı olup, dikdörtgen planlıdır. Sarayın üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.

HAKKARİ'NİN MEŞHUR GELENEKSEL YEMEKLERİ

Maşin Çorbası

Otlu Peynir

Parmak Kebabı

Tandır Ekmeği

Jajik

SengeSer

Doleme

Köftesir

Lalaeped

Cembeli Tatlısı

Çukurca Tahini

HAKKARİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Hakkariplaka kodu 30

-Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin 47.büyük şehridir.

-Türkiye'nin en kalabalık 62. şehridir.

-Türkiye'nin en doğusunda bulunmaktadır.

-En çok yetişen tarım ürünü buğdağdır.

-Karasal iklim hüküm sürmektedir.

-Hakkari'nin % 88'i dağlar ile kaplıdır.

-Sanayi bakımından Türkiye'nin en gelişmemiştir.

-Osmanlı zamanından önce adı Çölemerik olan il, Osmanlı ile beraber Hakkari ismini almıştır.

-Ters lale olarak bilinen endemik bitki türü sadece Hakkari ili sınırlarında yetişmektedir.

HAKKARİ'DE TURİZM

Dağlık alanları, buzlar ilekaplı gölleri, yüksek şelalaeri ile adrenalin sporlarını sevenlerin tercihi haline gelmiştir. Dağcılık, su ve kara avcılığı, kış sporları, doğa yürüyüşü ve raftingin rahatlıkla yapabileceği turizm açısından zengin doğal kaynaklara sahiptir.

Yayla Turizmi: Berçelan yayla alanı, rahatlıkla yürüyüş yapabileceğiniz, kayak sporlarını deneyebileceğiniz bir alandır.Hakkari'ye 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Sürekli karlı tepeleri, krater gölleri ve hırçın doğası ile olağanüstü güzelliklere sahiptir. Cilo-Sat dağlarına Hakkari 37 km uzaklıktadır.

Dağ Turizmi: Doğal yapısı sebebiyle ilin çoğunluğu dağlardan oluşmaktadır. Kış sporları ve Dağcılık açısından Türkiye'nin en önemli bölgesi olma potansiyelini taşımaktadır. Turizme elverişli olmasına rağmen, sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı turizm gelişim göstermemektedir. Adrenalin sporların rahatlıkla yapabileceği bu alanlar daha geliştirilmeli.