Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGININ ETKİLEDİĞİ KÖY BOŞALTILIYOR

Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi

YOĞUN DUMAN BOĞAZ'I KAPLADI

Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kaplarken söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

ŞİDDETLİ POYRAZ ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının Çanakkale için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi. Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduğu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.

Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.