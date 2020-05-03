Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 'zimem defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 22 mahalledeki 200 bakkal, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Bakkallarda, vatandaşların borçlarının yazıldığı 240 veresiye defteri tutanakla alınarak, hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan bütçe kapsamında borçları ödendi. Ödeme yapılan bakkallar da iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afiş asıldı.

"2 MİLYON LİRA İLE 200 BAKKALIN BORCUNU KAPATTIK"

Bakkallarda toplanan 240 veresiye defteri karşılığında esnaflara 2 milyon lira ödendiğini anlatan Vali Gül, "Bizim istediğimiz bu tür yardımların artarak devam etmesi. Yardımları yaparken 22 mahallemizi seçtik. Kentte yardıma en çok muhtaç olan mahalleleri öncelikli olarak tercih ettik. Bu mahallelerimizdeki 200 bakkalımıza gittik. Bazılarından birden fazla veresiye defteri vardı. Toplam 240 defteri borçlarını kapatarak aldık. Bu bakkallara ödeme yaparken, bağışçılarımızın temsilcileri de ekibimizin yanında yer aldı. Kamu kaynaklarını kullanmadan 2 milyon lira ile 200 bakkalın borcunu kapattık. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz 400 yeni bakkala olan vatandaşlarımızın borçlarını da hayırseverlerin bağışlarıyla ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"VEFA DESTEK GURUBU 312 BİN KİŞİYE YARDIM ETTİ"

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında 312 bin kişiye hizmet ettiğini de anlatan Vali Gül, 161 bin kişiye de 1000'er TL para yardımı yapıldığını söyledi.